На Москву: російський напрямок приніс Укрзалізниці найбільший прибуток

Минулого року найбільш прибутковим для "Укрзалізниці" був потяг Київ — Москва. Він приніс державній компанії 154,5 млн гривень.

До п’ятірки найбільш прибуткових увійшли також потяги Одеса — Москва та Київ — Санкт-Петербург. На цих напрямках Укрзалізниця заробила 98,76 млн гривень та 20,63 млн гривень відповідно.

ТОП-5 найбільш прибуткових потягів 2017 року виглядає так:

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В цілому минулого року потяги далекого сполучення "Укрзалізниці" були вкрай збитковими. Так, тільки за рік перевезення далекого сполучення принесли компанії 3,575 млрд гривень збитків.

Найбільший мінус був зафіксований за наступними напрямками: Маріуполь — Львів, Ізмаїл — Одеса та Київ — Рахів.

П’ять найбільш збиткових потягів минулого року виглядають наступним чином:

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Рекордний прибуток від російського напрямку частково можна пояснити високою вартістю квитків.

Так, квиток в купейний вагон (станом на 1 березня - ЕП) за напрямком Київ-Москва в один кінець починається з 3,1 тисяч гривень, Одеса-Москва – 3,9 тисяч гривень.

При цьому вартість квитків за напрямком Київ-Одеса та Київ-Львів, які посіли 3 і 4 місце рейтингу, становить менше 500 гривень в один кінець.

Одним з факторів популярності російського напрямку може бути й той факт, що Державна авіаційна служба України у 2015 році ухвалила рішення про повне припинення повітряного сполучення між Україною та Росією.

У відповідь російська влада ввела симетричні заходи і вже майже два з половиною роки між Україною та Росією пряме авіасполучення відсутнє.

Варто відзначити, що від цього українці не перестали літати до Росії, але тепер вони змушені робити це з пересадками. Головним транзитним вузлом є аеропорт Мінська.

До речі, в уряді розглядалося питання припинення й залізничного сполучення з Росією. Про це міністр інфраструктури говорив наприкінці минулого року після того, як Росія пустила свої потяги в обхід України.

"Питання щодо залізничного сполучення із РФ в першу чергу розглядається зараз "Укрзалізницею". Є дві складові – вантажне і пасажирське", - заявив Омелян.

Міністр повідомив, що спочатку "Укрзалізниця" повинна провести аналіз, а вже після цього уряд буде готовий прийняти відповідне рішення.

"Думаю, про остаточне рішення ми зможемо повідомити у 2018 році", - казав Омелян в середині грудня.

ЕП звернулася до "Укрзалізниці" з питанням, чи розглядається керівництвом компанії питання припинення залізничного сполучення з Росією.

У прес-службі відповіли наступне: "На сьогодні пасажирське сполучення Україна – РФ здійснюється у відповідності із затвердженим графіком руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рр. Питання припинення вказаного сполучення знаходиться поза компетенцією "Укрзалізниці".

Микола Топалов, ЕП