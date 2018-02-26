Стали відомі умови придбання американських локомотивів

ПАТ "Укрзалізниця" отримає 30 локомотивів виробництва General Electric на умовах фінансового лізингу.

Про це йдеться в листі Укрексімбанку на ім’я віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

Укрексімбанк придбає 30 дизельних локомотивів TE33А General Electric у представництва в Україні, компанії "Джіі Україна".

Загальна вартість контракту становитиме не більше 140,4 млн доларів в еквіваленті з ПДВ. Оплата в гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення оплати.

Потім локомотиви будуть передані в фінансовий лізинг Укрзалізниці.

Згідно з умовами контракту, Укрексімбанк перерахує 100% передоплати за локомотиви українській "дочці" General Electrics. Локомотиви будуть вироблені й поставлені протягом 12 місяців після підписання угоди.

При цьому, розмір авансового платежу, який буде здійснюватися "Укрзалізницею", становитиме 30% від загальної вартості локомотивів, а оплата 70% буде проведена за кошти банку.

За інформацією ЦТС, спочатку мова йшла про те, що локомотиви будуть поставлятися із заводу General Electric в Казахстані. Потужності заводу недозавантажені, і замовлення з України суттєво допомогли б виробнику.

Але, оскільки партнером GE в Казахстані виступає російська компанія "Трансмашхолдинг", яка знаходиться під санкціями в Україні, в ході переговорів було прийнято рішення, що локомотиви будуть поставляти з заводу в Пенсільванії (США).

Нагадаємо, між УЗ і General Electric був підписаний рамковий договір до 2034 року розміром 1 мільярд доларів на придбання, модернізацію та спільне виробництво локомотивів.

Економічна правда