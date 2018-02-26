17 мешканців Перемишля є власниками 12,5 тисяч автомобілів в Україні

Сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є фактичними власниками 12,5 тисяч автомобілів з 14,5 тисяч зареєстрованих у регіоні.

Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на польське ЗМІ.

Поляки реєструють на себе десятки і сотні автомобілів, співвласниками яких пізніше стають українці. За такі послуги підприємці отримують від українців за автомобілі на польських "бляхах" від 100 до 500 злотих (від 800 до 4000 гривень).

Представник відділу комунікації, транспорту і доріг в Перемишлі Веслав Юркевич заявив, що польські правила дозволяють таку масову реєстрацію автомобілів однією особою, а українці, використовуючи автомобілі на іноземній реєстрації, уникають сплати високих мит за ввезення авто.

Користуючись несприятливою економічною і фінансовою ситуацією в Україні, ініціативні поляки створили в прикордонній зоні мети підприємства, які іноді заробляють сотні тисяч доларів в автомобільному бізнесі.

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Нагадаємо, станом на 22 листопада найбільший штраф за литовські номери — 3,651 млн гривень. Рішення виніс Приморський районний суд м. Одеси.

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Економічна правда