У Лондоні продовжать судити Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона 27 лютого проведе засідання за позовом Приватбанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаній.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Засідання призначене на 10:30 за лондонським часом. Суддею в процесі виступає Джоанна Сміт.

Як повідомлялося, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservices Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.