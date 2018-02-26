ДТЕК Ахметова знову в плюсі - звіт

Чистий дохід провідного вугільного та енергетичного холдингу України "ДТЕК Енерго" виріс на 10% до 141 мільярда гривень.

Про це йдеться в неаудованій фінансовій звітності компанії, передає Concorde Capital.

Виручка холдингу в 2017 році зросла на 6% до 5,3 млрд доларів.

Згідно з розрахунками, EBITDA (операційний прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації - ред) компанії покращилася на 29% до 23 млрд грн. У доларовому еквіваленті показник EBITDA виріс на 24% і становив 865 млн доларів.

Чистий збиток холдингу становив 2,9 млрд грн.

Тільки в 4 кварталі 2017 року чистий дохід "ДТЕК Енерго" становив 41,4 млрд грн (зростання на 34% в порівнянні з попереднім кварталом), а EBITDA - 8,8 млрд грн (зростання на 92% в порівнянні з попереднім кварталом).

Чистий борг холдингу в кінці 2017 року залишився на рівні річної давності - 64,6 млрд грн., коефіцієнт чистого боргу до EBITDA покращився до 2,8 на кінець 2017 року з 3,6 разів рік тому.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій здивований такими фінансовими результатами холдингу.

"Результати ДТЕК перевершили наші очікування, і поки важко сказати, що викликало таке збільшення. Можливо, фінансові показники компанії зміцнилися через те, що вона консолідувала у свою звітність показники активів вугільного машинобудування", - сказав він.

Нагадаємо, в 2016 році річний показник EBITDA енергохолдингу ДТЕК виріс в 2,37 рази до 17,8 млрд грн.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%.

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Економічна правда