OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про литовські номери, гроші Януковича і змову банків.

Про литовські номери. Глава податкового комітету Ніна Южаніна повідала про ситуацію з автомобілями на іноземній реєстрації. Зокрема, вона розповіла, чому литовські номери - це погано, за якої умови будуть знижуватися ставки, а також, за яким сценарієм це відбудеться.

Про змову банків. Антимонопольний комітет розслідував змову державних банків на ринку депозитів, але про результати розслідування не повідомив.

Про компенсацію Ахметову. Нацкомісія з тарифів покриє 1,5 мільярда боргів Ахметову, залишивши "Енергоатом" ні з чим.

Про лижі. Україна стала найбільшим імпортером лиж і сноубордів для європейських країн і зайняла 50%-у частку ринку.

Про гроші Януковича. Курченко ("гаманець" Януковича) продав олігархам Онищенкові і Фуксу офшорну компанію, яка володіла замороженими коштами екс-президента.