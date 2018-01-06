НКРЕ покриє 1,5 мільярда боргів Ахметову, залишивши "Енергоатом" ні з чим

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 9 січня прийме рішення про розподіл 2 мільярдів гривень між енергогенеруючими компаніями теплоелектростанцій.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Чверть суми розподілять між ПАТ "Центренерго" (294,40 млн гривень) та ПАТ "Донбасенерго" (225,79 млн гривень).

Більшу частину – 1,48 млрд гривень – отримають компанії Ріната Ахметова ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (374,91 млн гривень), ПАТ "ДТЕК Західенерго" (744,63 млн гривень), ТОВ "ДТЕК Східенерго" (360,26 млн гривень).

Кошти призначені для погашення заборгованості, що утворилася до 1 вересня 2017 року перед ТЕС, з подальшим спрямуванням грошей виключно на оплату за договорами на постачання вугілля.

Для виконання цього рішення ДП "Енергоринок" у листопаді вже взяв кредит на 2 мільярди гривень в "Ощадбанку".

Для запуску цієї схеми НКРЕКП має прийняти рішення "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" та "Про внесення змін до кошторису ДП "Енергоринок" на 2018 рік".

Вони необхідні, аби уникнути виконання закону "Про електроенергетику", яким визначено алгоритм розподілу коштів "Енергоринку" для погашення боргів перед виробниками е/е.

В спрощеному вигляді алгоритм виглядає так. Усі гроші "Енергоринку" на погашення боргів мають розподілятись між виробниками у наступній пропорції: приблизно 50% грошей забирають ТЕС, 40% – "Енергоатом", решта 10% ділиться між "Укргідроенерго", "Укренерго", ТЕЦ та виробниками "зеленої" е/е. Спочатку закривають найстаріші борги перед виробниками електроенергії.

Планована ж нині схема передбачає, що всі гроші отримають теплоенергетики, тобто "Енергоатом" та всі решта не отримають на погашення боргів нічого.

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