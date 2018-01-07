Нардеп розповіла, за якої умови знизять мита на автомобілі з Європи

Питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Про це розповіла голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в інтерв'ю "Новое Время. Бізнес".

"Всі мита та податки в Україні мали і мають на те економічне обґрунтування. Ми повинні зрозуміти і отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашій автомобілебудівній галузі", - сказала вона.

За словами народної депутатки, комітет повинен отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані щодо пропускної спроможності українських доріг.

"Тобто реальна кількість автомобілів, той обсяг, який витримають наші дороги. Такі розрахунки робляться в усіх європейських країнах. Виходячи з таких розрахунків вже встановлюють додаткові обмеження, які ми зараз не бачимо в цілому по країні", - додала Южаніна.

Вона зазначила, що важливо пам'ятати про вік автомобілів, що ввозяться на територію України.

"Нам часто наводять дані спираючись на досвід країн Євросоюзу, мовляв, там існують нульові ставки на акциз, відсутні будь-які податки при ввезенні автомобілів. Але ми знаємо про те, який високий екологічний податок там існує для автомобілів, які доходять до певного віку", - заявила глава комітету.

Говорячи про вирішення проблеми, Южаніна закликала шукати компроміс.

"Я впевнена, треба шукати своє рішення для України і воно повинно бути точно не таким, як хотілося б одній стороні. Воно повинно бути точно компромісним ", - сказала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Нагадаємо, 6 вересня 2017 року власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Рекомендуємо почитати: 420 тисяч за єврономер: чи будуть штрафувати усіх "бляхарів"

Читайте також: Повстання машин: чим завершився перший протест "бляхарів" і що далі