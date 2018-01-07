Курченко продав Онищенку і Фуксу права на "гроші Януковича" - розслідування

Олігархи Онищенко і Фукс придбали у втікача Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Януковича.

Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.

У розпорядженні телеканалу опинився контракт, згідно з яким Олександр Онищенко і Павло Фукс є сторонами у незаконній оборудці.

Інші документи свідчать про те, що продавцем був Сергій Курченко - український газовий магнат, втікач, відомий як "гаманець" Януковича.

Згідно з текстом контракту, Онищенко і Фукс у 2015 році заплатили майже 30 мільйонів доларів (в пропорції 67% і 33% відповідно) за кіпрську компанію Quickpace Limited.

Ця компанія тримала облігації на суму 160 млн доларів і готівкові гроші, які були заморожені українським судом, оскільки вони були отримані злочинним шляхом.

Повідомляється, що покупці прагнули отримати прибуток в розмірі 130 млн доларів, спробувавши розморозити активи.

У пункті 4.4 контракту говориться, що "сторони зобов'язуються спільно вживати заходів для зняття арешту з рахунків Quickpace Limited".

Онищенко не бачить нічого поганого в придбанні компанії, що займається замороженими активами.

"Ви можете купити [актив] дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші", - сказав він "Аль-Джазірі".

Онищенко підтвердив роль Фукса і Курченка в угоді, але заперечував, що угода відбулася.

Однак кіпрський адвокат і НАБУ, які працювали над угодою, підтвердили, що продаж Quickpace пройшов, і документи компанії фіксують передачу права власності одній з компаній Фукса.

У розпорядженні "Аль-Джазіри" є запис, що свідчить про початковий внесок у розмірі 2 млн доларів з рахунку в Barclays Bank на інший, латвійський Norvic Banka.

В даний час Quickpace належить Evermore Property Holdings Limited, кіпрській компанії, яка, в свою чергу, належить Dorchester International Incorporated. Власник останньої - Павло Фукс.

Документи, отримані Аль-Джазірою, показують, що клан Януковича перекладав вкрадені гроші на банківські рахунки в Латвії, а потім в десятки офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Британських Віргінських островах і навіть у Великобританії.

"Філософія відмивання грошей полягала в тому, щоб створити ситуацію, коли гроші переміщалися через таку силу-силенну різних компаній і країн, щоб потім було майже неможливо відтворити слід", - сказав Білл Браудер, виконавчий директор Hermitage Capital.

Ім'я Януковича ніколи не з'являлося ні на одному з документів.

Компанії були записані на номінальних директорів - персонажів, які просто діяли за дорученням реального власника.

"Зараз йде дуже сильний опір з боку еліти, яка знаходиться при владі, і чим більше ми розслідуємо, тим більше ми стикаємося з цим опором", - сказав "Аль-Джазірі" директор НАБУ Артем Ситник.

"Парламент вживає заходів для того, щоб взяти під свій контроль керівництво Агентства по боротьбі з корупцією", - додав він.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року в НАБУ заявили, що близько 156,8 мільйона доларів, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, були арештовані за рішенням суду в травні 2016 року на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи".

У коментарі Українській правді Онищенко заявив, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, і вони були заарештовані Генпрокуратурою у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.

У той же час в Національному антикорупційному бюро, коментуючи заяву Онищенка, заявили, що бенефіціаром компанії Quickpace Limited був саме Олександр Онищенко.

Пізніше Онищенко сказав, що згоден розлучитися з заарештованими коштами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.

Економічна правда