Южаніна: Автомобілі на "литовських номерах" - це погано

Голова податкового комітету Ради Ніна Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Новое Время. Бізнес ".

"Автомобілів на єврономерах в країні дуже багато. Це не добре. Ці автомобілі порушили не тільки митні правила, а й порушують безпеку на дорогах. Досить часто такі автомобілі порушують правила дорожнього руху. І роблять це помітно з такою особливою пристрастю", - сказала Южаніна.

"Більш того, велика частина таких автомобілістів навіть не мають страхування цивільної відповідальності. Тобто взагалі не несуть ніякої відповідальності на дорозі. Проблеми з цим нікуди не зникли, а навпаки проблема загострилася, адже таких автомобілів стало значно більше останнім часом", - заявила вона.

Як повідомлялося, лише чверть автівок на єврономерах мають страхові поліси.

При цьому, за даними Департаменту патрульної поліції, за перше півріччя 2017 року Україні відбулося 4,5 тис ДТП за участю водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також вважає автомобілі з іноземними транзитними номерами проблемою безпеки в Україні.

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