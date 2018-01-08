Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за молдовським сценарієм

Народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.

Про це заявила голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в інтерв'ю "Новое Время. Бізнес".

"Я б хотіла, щоб ми пішли шляхом, який пройшли наші сусіди, які мали таку ж проблему. Та ж Білорусь мала велику кількість автомобілів на литовській реєстрації і змогла вирішити цю проблему кілька років тому", - сказала вона.

"Молдова теж вирішує цю проблему. Ця країна застосувала понижуючий коефіцієнт до ставок акцизного податку та всіх інших податків, встановлених в країні, які були і які є", - додала Южаніна.

Вона розповіла, що передала відповідні матеріали активістам, для того, щоб вони могли ознайомитися з напрацюваннями.

"Якщо ми візьмемо досвід Молдови, просто перепишемо все під копірку, чи влаштує їх такий варіант? Я думаю, що ми найближчим часом отримаємо відповіді і будемо рухатися далі. Але точно ні в якому разі не можна робити таку акцію по амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь", - додала нардеп.

"Тому, буде справедливо, якщо до діючої шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт. Наприклад, вони заплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку. Але з урахуванням тих ступенів, які у нас зараз є за ставкою акцизного податку в залежності від віку автомобіля ", - резюмувала Южаніна.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Нагадаємо, 6 вересня 2017 року власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

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