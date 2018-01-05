OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про заморожені активи Ахметова, міжнародні резерви, Ryanair та винахідливих майнерів.

Про Ахметова. Кіпрський суд заморозив 820 мільйонів доларів олігарха. Серед активів - лондонська квартира, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України зросли на 21% в 2017 році. За попередніми даними, станом на 1 січня 2018 року вони становили 18,808 мільярда доларів.



Про Ryanair. Омелян анонсував захід Ryanair. Знову. Офіційних новин можна чекати вже в січні.

Про Фонд енергоефективності. Європейський союз надасть фінансування Фонду енергоефективності в Україні у розмірі 50 мільйонів євро безповоротної допомоги.

Про поїздки в ЄС. Укрзалізниця збільшить кількість міжнародних кас у зв’язку зі зростанням обсягів перевезень пасажирів до країн ЄС.

Про вразливості процесорів. У процесорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc і ARM Holdings виявили серйозні уразливості в безпеці. Недолік був виявлений у майже всіх мікрочіпах, які були продані за останні 10 років. Cert-ua опублікував список процесорів, схильних до вразливостей Meltdown і Spectre.

Про винахідливих майнерів. У Нідерландах криптовалюту "майнили" за допомогою людського тепла. Експеримент тривав 212 годин. За цей час вчені змогли "наманити" 16 594 монет ефіру, лайткоїнів, дешу та інших криптовалют.

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