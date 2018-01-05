Міжнародні резерви України зросли на 21% в 2017 році – НБУ

Міжнародні резерви України в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня 2018 року, за попередніми даними, становили 18,808 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За рік резерви зросли на 21%, здебільшого завдяки надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду на рівні близько 1 млрд доларів, а також купівлі Національним банком на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку 1.3 млрд доларів під час проведення валютних інтервенцій.

Таким чином, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз Національного банку (18.6 млрд доларів, згідно Інфляційного звіту за жовтень-2017), незважаючи на незначне скорочення у грудні на 0.5%.

Зміна рівня міжнародних резервів протягом грудня була, у свою чергу, обумовлена надходженнями на користь Уряду у сумі 588,8 мільйона доларів (з них 586,4 млн доларів - від розміщення державних облігацій), а також виплатами за зовнішнім боргом.

На додаток, для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторами, Національний банк у грудні продав на міжбанківському валютному ринку 232,5 млн доларів, з яких 85 млн доларів - за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу.

В той же час, Нацбанк у минулому місяці також купив на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів. Таким чином, обсяг чистого продажу валюти під час валютних інтервенцій у грудні становив 182.5 мільйонів доларів.

"Станом на 01 січня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3.6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - зазначили в НБУ.

Як повідомлялося, обсяг міжнародних резервів України на 30 листопада становив 19 мільярдів доларів, але 1 грудня Україна перерахувала Міжнародному валютному фондуостанній платіж у 2017 році на 169 мільйонів доларів.

Нагадаємо, обсяг міжнародних резервів України станом на 1 грудня становив 18,906 мільярда доларів.

Економічна правда