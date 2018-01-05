ЄС надасть 50 мільйонів євро безповоротної допомоги Фонду енергоефективності

Європейський союз надав фінансування Фонду енергоефективності в Україні у розмірі 50 мільйонів євро.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Угоду з ЄС щодо фінансування Фонду енергоефективності плануємо підписати на початку цього року. Україна та Євросоюз на фінальній стадії підписання Угоди про співпрацю щодо співфінансування Фонду енергоефективності", - заявив Зубко.

За його словами, підписання угоди відкриває доступ до ресурсу безповоротної донорської допомоги від ЄС у розмірі 50 млн євро на фінансування заходів енергоефективності в цьому році, а також можливість додатково залучити ще 50 млн євро на фінансування заходів у 2019 році.

Крім того, ЄС надасть технічну допомогу для запуску фонду.

Нагадаємо, Фонд енергоефективності розпочав роботу з 1 січня 2018 року.