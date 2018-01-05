Омелян анонсував захід Ryanair

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував появу хороших новин про Ryanair в контексті заходу авіакомпанії на український ринок.

Про це міністр сказав в ефірі телеканалу Еспрессо, передає avianews.com.

"Ryanair буде в цьому році в Україні, думаю, протягом січня про це буде хороша новина", - сказав він.

За словами Омеляна, в країні повинні бути дешеві авіаперевізники і високий рівень конкуренції на цьому ринку.

"Українці готові літати, більш того, іноземці готові літати в Україну, якщо будуть низькі ціни, і відкривати для себе нашу державу, а це важливо як для розвитку бізнесу, так і для туристичних контактів", - прокоментував ситуацію міністр.

Він також повідомив, що Україна йде в тренді європейського ринку, коли сегмент бюджетних авіаперевезень зростає, і коли класичні авіакомпанії повинні змінювати свою політику.

"Пасажир не готовий платити великі гроші за звичайний вид перевезень. Йому просто важливо долетіти з точки А в точку Б максимально швидко і дешево, а не в супер розкішних умовах або золоті", - сказав Омелян.

Раніше міністр повідомляв, що переговори Ryanair і "Борисполя" на фінальній стадії.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Економічна правда