У Нідерландах криптовалюту "майнили" за допомогою людського тепла

В Інституті старіння людини, що знаходиться в Нідерландах, успішно "майнили" криптовалюту за допомогою тепла людського тіла.

Про це йдеться на сайті Інституту.

До експерименту долучилися 37 бажаючих, на яких одягли спеціальні костюми, з'єднуючі тіло з комп’ютером. Людям не потрібно було нічого робити, лише лежати і чекати, доки їхні тіла виробляють тепло.

За даними дослідників в спокійному стані людське тіло виробляє близько 100Вт зайвого тепла. За допомогою термоелектричних генераторів, костюм перетворює різницю між температурою тіла і температурою навколишнього середовища на електрику, яка надходить на комп'ютер і "майнить" криптовалюту.

Зазначається, що експеримент тривав 212 годин. За цей час вчені змогли "наманити" 16 594 монет ефіру, лайткоїнів, дешу та інших криптовалют.

Кількість монет кожної криптовалюти не вказана, тому порахувати прибутковість проекту неможливо.