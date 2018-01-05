Всі розділи
Укр / Рус

У Нідерландах криптовалюту "майнили" за допомогою людського тепла

П'ятниця, 5 січня 2018, 15:00
 

В Інституті старіння людини, що знаходиться в Нідерландах, успішно "майнили" криптовалюту за допомогою тепла людського тіла.

Про це йдеться на сайті Інституту.

До експерименту долучилися 37 бажаючих, на яких одягли спеціальні костюми, з'єднуючі тіло з комп’ютером. Людям не потрібно було нічого робити, лише лежати і чекати, доки їхні тіла виробляють тепло.

 

За даними дослідників в спокійному стані людське тіло виробляє близько 100Вт зайвого тепла. За допомогою термоелектричних генераторів, костюм перетворює різницю між температурою тіла і температурою навколишнього середовища на електрику, яка надходить на комп'ютер і "майнить" криптовалюту.

 

Зазначається, що експеримент тривав 212 годин. За цей час вчені змогли "наманити" 16 594 монет ефіру, лайткоїнів, дешу та інших криптовалют.

Кількість монет кожної криптовалюти не вказана, тому порахувати прибутковість проекту неможливо.

Нідерланди криптовалюта
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нідерланди заборонять продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року 11 жовтня 2017, 17:30
Нідерланди серед країн ЄС купують найбільше української агропродукції 6 жовтня 2017, 12:50
Компанії з Нідерландів беруть участь у будівництві Керченського мосту - ЗМІ 4 вересня 2017, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті