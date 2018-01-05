Топ-10 технологій 2017 року, які змінили уявлення про майбутнє

В 2017 году человечество сделало огромные шаги в сфере освоения космоса, создания искусственного интеллекта, разработки транспортных средств на электротяге.

"Экономическая правда" предлагает традиционный обзор из 10 самых выдающихся достижений в области науки и техники уходящего года.

10. Система распознавания лиц в Китае за 7 минут нашла журналиста BBC на улице

Китай показал выдающиеся и одновременно пугающие возможности технологии слежения и распознавания лиц, основанной на применении искусственного интеллекта. Система наружного видеонаблюдения в Китае самая большая в мире и насчитывает 170 млн камер.

В рамках демонстрации система стартапа-едингорога Face++ за 7 минут нашла на улице города репортера ВВС Джона Судуорта.

После добавления в базу данных Face++, лицо человека может обеспечивать автоматический доступ к тому или иному зданию. Система контролирует схему передвижения человека внутри здания и на улицах города. ПО одновременно отслеживает 83 разных точек на лице человека.

9. Новое поколение смартфонов: экран на всю переднюю панель, ИИ

В 2017 году два мировых лидера рынка смартфонов представили свои флагманы с экраном почти на всю лицевую панель. Этот логичный шаг продвинутые потребители ждали не один год. Традиционно новая технология должна появиться и в гаджетах среднего и низкого ценового сегмента. На это уйдет 2-3 года.

Сюрпризом 2017 года стал запуск в продаже компанией Google своих флагманов Pixel 2 и Pixel 2 XL с элементами искусственного интеллекта. ИИ, например, самостоятельно определяет музыкальную композицию без необходимости задействовать Shazam или отправлять соответствующий запрос в Google.

Благодаря ИИ для съемки портретных фотографий смартфону хватает одного объектива. Всю работу по выделению основного объекта съемки и "замыливания" заднего фона на себя берет именно ИИ.

ИИ смартфона также умеет распознавать объекты, определить породу собаки или рассказать о здании, которое стоит перед владельцем смартфона.

Развитие и масштабирование такого компонента, как ИИ — следующий этап эволюции смартфона.

8. Электропривод для скутеров, велосипедов, самокатов, скейтов, досок для серфинга

Мир захлестнула тенденция перевода на электротягу всех популярных и не тривиальных средств передвижения: от автомобилей, грузовиков, самолетов, мотоциклов до скутеров, велосипедов, самокатов и даже скейтов и досок для серфинга.

Электроскутера массово заполняют дороги мегаполисов Китая, набирают популярность в Израиле. И хотя такой вид транспорта набирает обороты преимущественно в странах с мягким зимним климатом, в Украине выбор электроскутеров тоже уже весьма внушительный.

Дальность пробега таких транспортных средств на одном заряде - 30-60 км, максимальная скорость 20-60 км/ч, грузоподъемность 100-150 кг, цена 20-40 тыс грн.

Современные электросамокаты разгоняются до 16-80 км/ч, имеют дальность хода 12-80 км, и цену 5-35 тыс грн.

Электроскейт Boosted Board набирает скорость до 22 км/ч, обладает дальностью хода — 7 км, весом в 7 кг и ценой — 1500 дол.

"Электрическая" доска для водного серфинга Lampuga немецкой одноименной компании разгоняется до 54 км/ч, весит 39 кг, обеспечивает дальность хода до 20 км или время работы 25-30 мин. Цена ТС — 15,4 тыс евро.

7. Ионный двигатель NASA установил рекорд

Специалисты NASA испытали новый ионный двигатель X-3, разработанный исследователями из Мичиганского университета. Основным преимуществом ионных двигателей является высокий удельный импульс. Он достигает примерно 40 километров в секунду, тогда как у топливных ракет эта характеристика равна 5 км/с. В результате для достижения высоких скоростей ионный двигатель тратит гораздо меньше топлива, чем химический двигатель.

Однако тяга ионного двигателя пока очень слабая, всего 100 миллиньютонов. Например, самый мощный химический ракетный двигатель РД-170 обладает тягой 7,26 меганьютонов. То есть в 72,6 млн раз больше.

Из-за очень слабой тяги космические аппараты на ионных двигателях очень долго разгоняются. Кроме того, они пока не способны преодолеть гравитационное притяжение Земли.

Тем не менее, в теории, ионный двигатель позволит доставить человека на Марс за две недели. В настоящий момент, ионный двигатель наиболее реальная и перспективная технология с точки зрения кардинального увеличения скорости перемещения космических аппаратов в пределах Солнечной системы.

6. Tesla за 100 дней построила в Австралии самый большой в мире аккумулятор

С 1 декабря 2017 года аккумулятор начнет обеспечивать Южную Австралию электроэнергией. До этого основатель Tesla Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней. Маск успел раньше срока.

Мощность Tesla Powerpack — 100 мегаватт. Он способен в течение часа обеспечивать энергией 30 000 зданий. Tesla Powerpack размещен недалеко от Джеймстауна, он будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale. Стоимость проекта составила около 33 млн долларов. Аккумулятор будет поддерживать энергетическую инфраструктуру штата в случаях перебоев, которые случаются из-за стихийных бедствий.

5. Робот Atlas из Boston Dynamics сделал сальто

Американская компания Boston Dynamics опубликовала видео, где прямоходящий робот Atlas впервые смог сделать кувырок назад. Atlas — один из самых развитых роботов в мире. Он умеет прыгать, ходить, проходить полосу препятствий, переносить вещи.

Boston Dynamics работают над роботом с 2013 года. По словам инженеров компании, робот предназначен для участия в поисково-спасательных операциях.

Рост - 1,5 м, вес - 75 кг, может поднять 11 кг, электробатарея, стереозрение.

4. Искусственный интеллект: победа за победой

ИИ победил профессиональных игроков в покер. Программа Libratus, разработанная в Университете Карнеги — Меллона, победила в 20-дневном покерном турнире "Brains Vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante". Компьютер выиграл фишек на сумму более 1,7 млн дол.

ИИ победил 100 лучших юристов. По результатом неформального соревнования между лучшими юристами Великобритании и компанией CaseCruncher Alpha, искусственный интеллект оказался эффективнее в предоставлении точных ответов гражданам. Ответы ИИ оказались точными в 86,6%, в то время как у людей она была меньше на 20%, то есть составила всего 66,3%.

ИИ превзошел человека в создании искусственного интеллекта. ИИ от Google созданный компьютером распознал 43% изображений. ИИ, созданный людьми — 39%.

ИИ победил лучшего шахматиста, ничего не зная об игре. ИИ AlphaZero за четыре часа победил лучшую в мире программу по игре в шахматы. Причем до начала турнира ИИ знал лишь как ходят фигуры.

3. "Ультимативный" электромобиль Tesla Roadster

Основатель Tesla Илон Маск представил спортивный электромобиль Tesla Roadster, который способен разогнаться до 100 километров в час менее, чем за 2 секунды. Tesla Roadster — полноприводный спорткар с откидывающимся прозрачным верхом.

Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 сек, от 0 км/ч до 160 км/ч - за 4,2 секунды. Максимальная скорость — больше 400 км/ч. Запас хода на одной подзарядке — до 1000 км. Продажи спорткара стартуют с 2020 года.

Новый Roadster будет использовать три электродвигателя — один спереди и два сзади, дающий ему полный привод. Невероятная мощность обеспечивается благодаря 250-киловаттной батарее. Базовая цена модели составит порядка 200 тыс дол.

2. Грузовик на электрической тяге Tesla Semi

Автопроизводитель Tesla представил первую модель грузовика — прототип тягача с электрическим приводом Tesla Semi. Грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 километров, причем после получасовой зарядки он может сразу проехать еще около 650 километров.

Semi сможет при полной загрузке (36 тонн) разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд. В отличие от традиционных грузовиков в Tesla Semi центральная посадка — кресло водителя расположено по центру кабины.

Грузовик оснащен системой автопилота, которая позволяет держаться в полосе, перестраиваться и съезжать с автострады без участия водителя. Производство Tesla Semi планируют начать в 2019 году. Сколько будет стоить новый грузовик, не сообщается.

Через полмесяца известный американский производитель пива Anheuser-Busch, владеющий брендом Budweiser, объявил о заказе 40 грузовиков Tesla Semi, а крупнейший в мире дистрибьютор продуктов питания Sysco заказал 50 грузовиков.

Для осуществления предзаказа пивная компания внесла 800 тысяч долларов, а полная сумма покупки составит от 6 млн долларов до 8 млн долларов в зависимости от выбранной версии электромобиля. Гастрономическая компания потратила на предзаказ около миллиона долларов, а общая стоимость сделки потянет на сумму от 7,5 млн долларов до 10 млн долларов.

1. SpaceX — творит историю покорения космоса 21 века

31 марта

Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории повторно запустила в космос ракету-носитель Falcon 9. Через девять минут Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Она уже была в космосе 11 месяцев назад.

По словам президента SpaceX Гвинн Шотвел, повторное использование первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 позволит снизить стоимость запуска на 30% — с 61,2 млн долл до 42,8 млн долл.

При этом валовая прибыль SpaceX с каждого запуска оценивается 40%, стоимость первой ступени — 75% от цены запуска, а цена 395 т топлива для нее — всего 200-300 тыс долл.

15 декабря

SpaceX впервые в истории повторно запустила космический грузовик Dragon с помощью ракеты Falcon 9, чья первая ступень тоже использовалась повторно.

21 декабря

Илон Маск впервые показал собранную ракету-носитель тяжелого класса Falcon Heavy. Ракета представляет собой связку из трех первых ступеней Falcon 9. Все три ступени SpaceX планирует вернуть на Землю, причем две из них уже совершали запуски.

Falcon Heavy предложит высококонкурентные цены на запуск грузов на орбиту. А с началом повторного применения первых ступеней у нее не окажется конкурентов.

До 2020 года SpaceX станет монополистом на рынке космических запусков.