OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про мита на товари, борги Коломойського та курс гривні

Про борги Коломойського. Державний Приватбанк намагається "вибити" 2-мільярдний борг з компанії "Дніпроавіа" Коломойського, яку банкрутить "Укртатнафта" Коломойського.

Про мита на товари. Протести проти нових правил безмитного ввезення товарів дали результат. Норму, коли побував за кордоном менше 24 годин, і мусиш платити мито за придбані товари, можуть скасувати.

Про польський бензин. ОККО, WOG, Socar відновили імпорт бензину марки А-95 виробництва польського НПЗ. Востаннє поставки польських бензинів в Україну здійснювалися в травні 2017 року.

Про суд з Газпромом. "Газпром" не буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом України" про контракт на поставку газу, бо не бачить сенсу.

Про кіберзлочинців. Кіберполіція фіксує збільшення кількості злочинів у сфері кібербезпеки в середньому на 2,5 тисячі випадків щорічно. Що цікаво, більшість кіберзлочинців перебувають у місцях позбавлення волі.

Про курс гривні. Євро оновив рекорд відносно гривні. За нього на міжбанку дають вже більше 35 гривень.

Про рейтинги Львова. Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло Львову довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валютах на рівні В- ("ризиковий") зі "стабільним" прогнозом. Львів планує випустити облігації на загальну суму 440 млн грн.

Про мобільний зв’язок у ОРДЛО. В непідконтрольних Україні районах Луганщини було припинено надання деяких послуг мобільного зв’язку.

Про викрадення біткоїнів. Невідомі особи напали на веб-дизайнера з метою заволодіти 15 біткоїнами, які знаходилися в його електронному гаманці. Погрожували ножем.

Про автівки. Минулого року в Україні продали 80 тисяч нових автомобілів, а сума покупок становила більше двох мільярдів доларів. Два. Мільярди. Доларів.

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Війна лотерей: кому дістануться мільярди азартних українців

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Голова Кіберполіції: "Ваш син у поліції" приносить шахраям на "зоні" мільйон гривень на добу

Глава кіберполіції Сергій Демедюк розповів ЕП про вражаючі масштаби діяльності кіберзлочинців, причини їх безкарності, розквіт шахрайства з криптовалютою та обман ДФС за допомогою вірусу Petya.