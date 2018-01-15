Приватбанк хоче стягнути з авіакомпанії Коломойського більше 2 мільярдів

Господарський суд Дніпропетровської області прийняв заяву націоналізованого Приватбанку про фінансові вимоги до авіакомпанії "Дніпроавіа" в обсязі 1,837 мільярда гривень в рамках справи про банкрутство авіакомпанії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Розгляд позову банку призначено на 17 січня.

Іншою ухвалою суд вирішив продовжити розгляд позову Приватбанку до "Дніпроавіа" про стягнення заборгованості в сумі 443,9 млн грн.

Йдеться про заборгованість за кредитним договором від 21 січня 2014 року. Даний позов суд розгляне 18 січня.

Господарський суд Дніпропетровської області 13 листопада 2017 року порушив справу про банкрутство "Дніпроавіа".

Вже станом на середину листопада авіакомпанія "Дніпроавіа" не мала повітряних суден. Деякі літаки "Дніпроавіа" перейшли до компанії "Роза Вітрів".

Авіакомпанія "Дніпроавіа" здійснювала регулярні і чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД. Компанія була одним з найбільших українських перевізників.

"Дніпроавіа" належить групі "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського через компанію "Галтера".

Нагадаємо, 30 березня поточного року суд зобов'язав власника акцій "Дніпроавіа" компанію "Галтера" повернути державі 94,6% акцій авіакомпанії. Судовий розгляд з цього приводу триває.

13 листопада 2017 року Господарський суд Дніпропетровської області розпочав процедуру банкрутства ПАТ "Дніпроавіа" за позовом "Укртатнафти" Коломойського.