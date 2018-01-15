Кількість кіберзлочинів збільшується на 2,5 тисячі в рік – голова Кіберполіції

Кількість виявлених злочинів у сфері кібербезпеки збільшується в середньому на 2,5 тисячі кожного року.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів голова Кіберполіції Сергій Демедюк.

За словами Демедюка, Департамент кіберполіції — новий підрозділ Національної поліції. Він тільки формується. Проте з кожним роком набуває більшого досвіду, напрацьовує методологію, отримує знання від зарубіжних партнерів.

"Завдяки цьому ми щороку виявляємо і документуємо все більше таких злочинів", - зазначив голова.

"Щороку кількість виявлених кіберзлочинів збільшується в середньому на 2,5 тисяч. У 2017 році ми супроводжували близько 7 тис кримінальних проваджень, з них 4,5 тис — винятково кіберзлочини. За одинадцять місяців 2017 року ми направили до суду обвинувальні акти щодо 726 осіб", - озвучив статистику Демедюк.

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