Газпром не буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу: "А навіщо?"

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв

"Газпром" не буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом України" про контракт на поставку газу.

Про це повідомив заступник голови правління концерну Олександр Медведєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Тим часом, після того як 31 травня 2017 року арбітри винесли проміжне (окреме) рішення з деяких принципових питань, ПАТ "Газпром" 7 листопада 2017 року подало до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) заяву про оскарження проміжного рішення і його часткового скасування.

В кінці грудня було винесено остаточне рішення.

"Там нічого нового немає. Рішення арбітражу вступило в силу. Оскаржити? А навіщо?" - сказав Медведєв.

Як повідомлялося, у НАК "Нафтогаз України" заявили, що виграли арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях.

Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги Газпрому за пунктом "Бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів в 2012-2017 роках.

Крім того, "Нафтогаз" вимагає від російського "Газпрому" 16 мільярдів доларів в арбітражі за транзитним контрактом. Рішення суду очікується 28 лютого 2018 року.

Як відомо, у Стокгольмському арбітражі розпочались слухання у суперечці між українською компанією "Нафтогаз України" та російським газовим монополістом "Газпромом" відносно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року.

Ці слухання відбуваються, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо імплементації проміжного рішення, ухваленого арбітражем у травні цього року.

31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Загалом "Нафтогаз" подав два позови: щодо транзитного контракту і щодо контракту на купівлю-продаж.

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