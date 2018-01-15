Євро на міжбанку виріс до 35 гривень
Понеділок, 15 січня 2018, 17:20
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15 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,57-28,61 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,57-28,61 гривні;
Євро - 35,02-35,07 гривні;
Російський рубль - 0,5057-0,5068 гривні.
Нагадаємо, 15 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 28,54-28,58 гривні за долар.
Економічна правда