Євро на міжбанку виріс до 35 гривень

15 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,57-28,61 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,57-28,61 гривні;

Євро - 35,02-35,07 гривні;

Російський рубль - 0,5057-0,5068 гривні.

Нагадаємо, 15 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 28,54-28,58 гривні за долар.

Економічна правда