У українця з ножем намагалися "вибити" 15 біткоїнів

В судовому реєстрі з’явилася справа з клопотанням слідчих про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які напали на веб-дизайнера з метою заволодіти 15 біткоїнами, які знаходилися в його електронному гаманці.

Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Як наголошується, 28 грудня слідчий подав клопотання в Харківський суд про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які пограбували громадянина на 15 біткоїнів.

В судовому рішенні вказується, що потерпілий був веб-дизайнером і отримував зарплату в криптовалюті.

20 грудня двоє невідомих проникли до його квартири й, погрожуючи постраждалому ножем, вимагали, щоб він перевів на їх електронний гаманець біткоїни.

"Після цього двоє злочинців зв’язувалися з потерпілим по телефону і стверджували, що біткоїни їм не надійшли і погрожували розправою. На підставі цього суд задовольнив вимогу слідства отримати доступ до речей підозрюваних. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10 ранку понеділка курс біткоїна становить 13,77 тисяч доларів. Таким чином 15 біткоїнів на даний момент коштують 206,5 тисяч доларів.

Раніше у Києві викрали російського аналітика біржі криптовалют EXMO Павла Лернера. За своє звільнення він заплатив викуп - 1 мільйон доларів у біткоїнах.

Економічна правда