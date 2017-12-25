OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про штрафи за українські номери, Авакова та Nord Stream-2.

Про торгівлю. Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.

Про Авакова. Держгеонадр віддасть 11 газоносних площ на Полтавщині на позаконкурсній основі компанії, що пов’язана з оточенням Арсена Авакова.

Про "Північний потік-2". Будівництво "Північного потоку-2" дозволить Росії закрити транзит газу територією України та розпочати повноцінну військову агресію.

Про ОПЗ. "Всеукраїнська Енерго Компанія" здобула перемогу в тендері поставки сировини Одеському припортовому заводу.

Про НКРЕ. Президент Петро Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про фірми Онищенка. Протягом 2017 року за рішенням судів частково було реалізовано майно фірм, які проходять у справі Онищенка, для погашення податкового боргу, але виручені гроші ледь покривають десяту частину податкових боргів.

Про штрафи за українські номери. З 1 січня 2018 року кримчан, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафувати.

Про "Укртрансгаз". Павел Юзеф Станчак у суботу, 23 грудня, призначений на посаду голови ПАТ "Укртрансгаз".

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Нафтогазовий клондайк: що Україна шукає на морському дні

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