OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Про штрафи за українські номери, Авакова та Nord Stream-2.
Про торгівлю. Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.
Про Авакова. Держгеонадр віддасть 11 газоносних площ на Полтавщині на позаконкурсній основі компанії, що пов’язана з оточенням Арсена Авакова.
Про "Північний потік-2". Будівництво "Північного потоку-2" дозволить Росії закрити транзит газу територією України та розпочати повноцінну військову агресію.
Про ОПЗ. "Всеукраїнська Енерго Компанія" здобула перемогу в тендері поставки сировини Одеському припортовому заводу.
Про НКРЕ. Президент Петро Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про фірми Онищенка. Протягом 2017 року за рішенням судів частково було реалізовано майно фірм, які проходять у справі Онищенка, для погашення податкового боргу, але виручені гроші ледь покривають десяту частину податкових боргів.
Про штрафи за українські номери. З 1 січня 2018 року кримчан, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафувати.
Про "Укртрансгаз". Павел Юзеф Станчак у суботу, 23 грудня, призначений на посаду голови ПАТ "Укртрансгаз".
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