Газоносні площі на Полтавщині віддадуть оточенню Авакова - джерела

Держгеонадр віддасть 11 газоносних площ на Полтавщині на позаконкурсній основі компанії, що пов’язана з оточенням Арсена Авакова.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

За даними джерел ЕП, до нового року Державна служба геології та надр може розподілити ще мінімум 11 великих газоносних площ Полтавської області.

Усі ці ділянки при президенті Януковичі належали фірмі "Голден Деррік" і у перший рік президентства Порошенка були у неї відібрані.

За даними джерел ЕП, заявки на позаконкурсне оформлення цих площ подало в Держгеослужбу ТОВ "Ангро інвест". Газовидобувачі про цю компанію знають мало.

ЕП з'ясувала, що "Ангро інвест" засноване Романом Дружбіним. Він відомий як бізнес-партнер за ТОВ "Центральна нафтогазотранспортна компанія" Олександра Павлюченка — помічника народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвицького.

Останнього називають довіреною особою глави МВС Арсена Авакова.

За даними джерел ЕП, 5 грудня Держгеослужба провела позаконкурсне переоформлення спецдозволів на 19 газоносних площ у Полтавській області.

Усі ці ділянки перейшли ТОВ "Іст юроуп петролеум", яке донедавна називалося "Голден Деррік".

У каденцію президентства Віктора Януковича на "Голден Деррік" на позаконкурсній основі оформили три десятки газових площ у Полтавській області, включаючи 19 згаданих.

Після зміни влади у 2014 році всі ці ліцензії компанія втратила.

Нинішнім бенефіціаром компанії "Іст юроуп петролеум" є Павло Фукс, який викупив цю компанію у міністра енергетики часів Віктора Януковича Едуарда Ставицького.

За словами учасників ринку, контроль над родовищами потрібен політичним групам і їхнім компаніям для того, щоб виставити їх на продаж.

Дефіциту інтересу інвесторів до цих активів точно не буде. Йдеться про 70% території Полтавської області — базового регіону виробництва природного газу в країні.

Детальніше читайте у статті: Операція "Рента", або Як газовий бізнес Януковича об'єднав Порошенка та Авакова

Економічна правда