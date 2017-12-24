Заставне майно фірм Онищенка ледь покриває десяту частину податкового боргу

Протягом 2017 року за рішенням судів частково було реалізовано майно фірм, які проходять у справі Онищенка, для погашення податкового боргу, але виручені гроші ледь покривають десяту частину податкових боргів.

Така інформація міститься у листах Головного управління ДФС у Харківській області, які оприлюднив проект "Марлін".

Так у листопаді 2016 року Київський окружний адміністративний суд надав дозвіл Південній об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Харківській області на погашення податкового боргу ТОВ "Надра Геоцентр" у сумі 19,1 млн грн за рахунок майна, яке перебуває у податковій заставі. У серпні цього року на аукціоні з продажу заставного газового конденсату було виручено всього 399 тис грн, тобто 2% від суми податкового боргу.

В червні 2017 року той самий суд надав дозвіл Головному управлінню ДФС у Харківській області на погашення податкового боргу ТОВ "Надра Геоцентр" у сумі 117,7 млн грн. У серпні на аукціоні з продажу заставного газового конденсату було виручено 3,4 млн грн, тобто 2,9% від суми податкового боргу.

У жовтні Харківський окружний адміністративний суд надав дозвіл Головному управлінню ДФС у Харківській області на погашення податкового боргу ТОВ "Карпатнадраінвест" у сумі 21,1 млн грн. У листопаді на аукціоні з продажу заставного газового конденсату було виручено 12,7 млн грн, тобто 60% від суми податкового боргу.

У сумі виручені кошти сягають лише 10,5% від податкового боргу ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" перед Головним управлінням ДФС у Харківській області.

Весь конденсат реалізований через Українську універсальну біржу.

Раніше повідомлялося, що відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних податкових органів незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Надра Геоцентр" на загальну суму понад 2 мільярди гривень.

Згодом стало відомо, що податкова хоче стягнути борги фірми Онищенка ТОВ "Надра Геоцентр" з державної компанії "Укргазвидобування".

Економічна правда