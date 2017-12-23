ОПЗ знайшов нового партнера

"Всеукраїнська Енерго Компанія" здобула перемогу в тендері поставки сировини Одеському припортовому заводу.

Про це перший заступник директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков повідомив у Facebook.

"Відбувся третій з моменту останньої зупинки ОПЗ конкурс з вибору компанії для роботи по давальницькому договору. Конкурс можна вважати таким, що відбувся. Найкращу пропозицію надала компанія ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія", - зазначив Щуріков.

За його словами, інтерес до конкурсу проявили наступні компанії: IBE TRADE CORP (США), ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" (Україна), NCTC AG (Швейцарія), ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" (Україна), ТОВ "Група УМВБ" (Україна), ІТОВ "ПЕТРОТРАНС ЕНЕРДЖІ" (Білорусь), ТОВ "Нотокс" (Україна).

Найближчим часом заплановано ввести в експлуатацію один агрегат з виробництва аміаку і два агрегати з виробництва карбаміду.

"Основні зобов'язання фірми-постачальника - одноразове забезпечення до 3 мільйонів кубометрів газу для запуску виробництва і щомісяця - до 60 мільйонів кубометрів газу як давальницької сировини", - написав він.

Розрахункова дата виходу заводу на проектну потужність - 25 січня 2018 року.

Як відомо, в березні поточного року ОПЗ відновив роботу після вимушеної зупинки.

Завод підписав контракт з групою компаній ЕРУ (Енергетичні ресурси України - ЕП), який передбачав роботу за давальницькою схемою - компанії групи постачають газ на завод і забирають вироблені добрива.

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.

Продавцем виробленого із сировини "ЕРУ" карбаміду стала фірма "Агро газ трейдинг", пов'язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса. Компанія називала себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва ОПЗ.

На початку липня поточного року ОПЗ в черговий раз зупинився. 24 жовтня стало відомо, що "ЕРУ" знову запустить завод на давальницьких умовах.

Економічна правда