Кандидатуру Станчака погоджено, поляк очолив "Укртрансгаз"

Павел Юзеф Станчак у суботу, 23 грудня, призначений на посаду голови ПАТ "Укртрансгаз".

Про це DT.UA повідомило джерело у НАК "Нафтогаз України".

Наприкінці серпня польського фахівця Павела Юзефа Станчака обрали на посаду президента компанії "Укртрансгаз". Повідомлялося про те, що контракт з ним буде укладений терміном на один рік.

Проте згодом стало відомо про те, що Служба безпеки України затримує призначення Станчака на посаду голови "Укртрансгазу".

За даними видання, СБУ не давала остаточної відповіді щодо допуску польського фахівця, не громадянина України, до керівництва ПАТ "Укртрансгаз" – стратегічного підприємства з транспортування і зберігання газу. Його керівники мають отримати допуск до матеріалів, які стосуються безпеки держави.

Отже, обраний у результаті конкурсу Павел Станчак мав приступити до роботи після врегулювання всіх формальностей.

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG.

Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (польський аналог "Укргазенергосервісу" - структурної одиниці "Укртрансгазу", яка здійснює ремонти та будівництво енергетичної інфраструктури).