OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про національний лоукост, ВВП та збитки від анексії Криму.

Про інфляцію. На кінець 2017 року інфляція більш істотно відхилиться від цільового рівня, ніж передбачалося раніше.

Про держкомпанії. Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує зобов'язати підприємства з держчасткою направити на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік.

Про Нацкомісію з тарифів. Президент Петро Порошенко призначить тимчасовими членами НКРЕКП осіб, які будуть лояльними до позиції влади.

Про Ахметова. Найбільший оператор фіксованого зв'язку та інтернету "Укртелеком" здобув перемогу в суді першої інстанції за позовом проти Ощадбанку.

Про збитки від анексії Криму. Генеральна прокуратура направила інформацію в Міжнародний кримінальний суд про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в анексованому Криму.

Про ВВП. Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 3,5% у 2018 році.

Про національний лоукост. Нова авіакомпанія SkyUp буде виконувати в тому числі і бюджетні перевезення, і таким чином зможе претендувати на статус національного бюджетного перевізника.

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По три в одні руки. Чому парламент ввів ліміт на посилки і як це буде працювати

Парламент обмежив безподатковий імпорт трьома посилками по 150 євро. Звичайні люди цього не помітять, ділки втратять дохід, асортимент імпортних товарів звузиться.