По три в одні руки. Чому парламент ввів ліміт на посилки і як це буде працювати

Парламент обмежив безподатковий імпорт трьома посилками по 150 євро. Звичайні люди цього не помітять, ділки втратять дохід, асортимент імпортних товарів звузиться.

Що сталось? Парламент ухвалив закон, яким обмежив безподаткове ввезення товарів в Україну трьома посилками на місяць (до 150 євро — кожна) на адресу одного одержувача. Четверта і всі наступні посилки будуть обкладатися податком на додану вартість — 20%, митом — 10%, а деякі категорії товарів — акцизом. Обкладатися податком буде вся сума митної вартості товарів у посилці. Навіть якщо товар у четвертій посилці буде коштувати 1 євро, податки все одно доведеться заплатити.

Скільки посилок можна отримати без сплати податків? Зараз громадянин України може без сплати податків отримати на своє ім'я необмежену кількість посилок митною вартістю до 150 євро кожна. Якщо митна вартість товару в посилці перевищує 150 євро, одержувач платить ПДВ, мито та акциз тільки з суми перевищення.

Скільки посилок українці отримують з-за кордону за рік? За даними дослідження GfK, у 2017 році українці в середньому отримували з-за кордону по тринадцять посилок, у 2016 році — по десять.

Скільки українець платить за закордонне онлайн-замовлення? Середня вартість замовлення у 2017 році становила 1 291,57 грн або 40 євро. Максимальна середня вартість замовлення — 1 906,95 грн або близько 59 євро.

Чому парламент ввів це обмеження? Безподаткове ввезення необмеженої кількості товарів у посилках з лімітом 150 євро деякі підприємці перетворили на схему з ухилення від сплати податків. Більш того, ця можливість давно перетворилася на бізнес-модель. Наприклад, багато відомих інтернет-магазинів одягу перебувають за кордоном, але через інтернет продають товари кінцевим споживачам в Україні. Магазини відправляють покупцям одяг у посилках в рамках ліміту. Такі інтернет-магазини заробляють в Україні, але не платять тут податки. Навіть звичайні фізичні особи замовляють за кордоном партії товарів, дроблять їх, щоб потрапити в ліміт 150 євро і не заплатити податки, а в Україні продають товар через дошки оголошень або маркетплейси. Щомісячні доходи "підприємців" від такої діяльності сягають десятків тисяч гривень.

Коли закон набуде чинності? Якщо президент підпише закон, обмеження почне діяти з 1 січня 2018 року. Про це в коментарі ЕП заявив автор поправки народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко. Тимчасом прес-служба "Нової пошти" пише, що норма почне діяти з 1 січня 2019 року. Фахівці компанії пояснюють це тим, що запуск норми з 1 січня 2018 року суперечить податковому законодавству — принципу стабільності. Підпункт 4.1.9 Податкового кодексу передбачає, що зміни в елементи податків і зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду.

Скільки доведеться платити за посилки? Якщо вартість посилки перевищує 150 євро, її одержувач платить в бюджет близько 32% від суми перевищення: 10-відсоткове мито і 20% ПДВ, а також акциз, якщо товар підакцизний. Наприклад, митниця оцінила товар 250 євро. Якщо від цієї суми відняти 150 євро, суму мінімального безподаткового ввезення, вийде 100 євро. Помноживши її на 32%, вийде 32 євро. Саме стільки одержувач повинен заплатити в бюджет. Після набрання чинності новою нормою за перевищення за першими трьома посилками на місяць одержувач буде платити за тією ж формулою. За четверту і наступні посилки одержувач буде платити податки з усієї митної вартості товару.

Хто і як визначає вартість посилки? Митну вартість визначає митний пост Державної фіскальної служби. Він визначає фактурну вартість товарів, що переміщуються через кордон. При цьому митний пост керується статтею 368 Митного кодексу та пунктом 1.2 порядку №581. Там написано, що фактурна вартість — це зазначена у рахунку-фактурі ціна на товар, який переміщується через митний кордон України. Митний пост може включити вартість пересилання у митну вартість. Така ймовірність особливо велика, якщо ціна пересилання вказана на самій посилці.

Де і як отримати посилку, "дорожчу" за 150 євро? Якщо посилка підлягає оподаткуванню, адресату відправлення надходить поштове повідомлення. Щоб отримати посилку, людина повинна прийти на митний пост, заповнити декларацію, форма М-16, сплатити податки у відділенні банку і пред'явити квитанції співробітнику митного поста.

Хто буде враховувати посилки? На момент підготовки статті ДФС, "Нова пошта", "Укрпошта" та інші учасники ринку, опитані "Економічною правдою", не змогли відповісти на це питання. Тимчасом один із спікерів на умовах анонімності припустив, що з метою врахування міжнародних поштових відправлень ДФС і Державна прикордонна служба налаштують взаємодію власних відповідних реєстрів. Місяць тому Мінфін оголосив про намір представити законопроект про детінізацію ринку поштових пересилань. Він хоче покласти на поштових операторів відповідальність за облік посилок громадян і стягування з них податків.