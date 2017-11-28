OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорят сегодня? Об узаконивании криптовалют, биткойне по 10 тысяч, расследовании по "Богуславу" и новых требованиях к банкам.

О банке "Богуслав". В Фонде гарантирования читают Экономическую правду, начали расследование вывода активов из банка "Богуслав".

О кадровых изменениях. Порошенко уволил члена Нацкомиссии по тарифам.

Об УЗ. В "Укрзализныце" рассказали, какими скоростными поездами пополнят парк. И там не только Хюндай.

Об НБУ. НБУ снова ужесточает требования к банкам.

О маршрутках. 40% "маршруток" в Киеве незаконны, 67 из 166 существующих.

О биткойнах. Курс биткойна превысил 10 тысяч долларов. Но не везде.

О криптовалютах. Кличко просит парламент и НБУ узаконить криптовалюты.

Об электромобилях. С начала года спрос на электромобили в Украине вырос на 227%.

О "Карпатыгазе". Владелец "Карпатыгаза" продает акции за отсутствия средств.

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Депутаты готовят закон о рынке такси. ЭП выяснила, что он меняет для таксистов и таких сервисов как Uber или Uklon, и выиграют ли от этого потребители.

