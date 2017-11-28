Фонд почав розслідування виведення активів з банку "Богуслав"
Фонд гарантування проводить розслідування виведення активів з банку "Богуслав" напередодні банкрутства.
Про це повідомив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін, передає Finclub.
"Зараз ми проводимо розслідування. Банк напередодні введення тимчасової адміністрації дробив депозити і виводив активи. Йдеться про ОВДП", - сказав Ворушилін.
У Фонді заявили, що в результаті дроблення депозитів загальне навантаження на Фонд по виплатах гарантованих сум збільшилося на 15-20%.
Як повідомляла Економічна правда, з банку "Богуслав" була виведена частина активів до введення тимчасової адміністрації.
Банк мав у портфелі високоліквідні активи у вигляді ОВДП на суму понад 200 млн грн — це близько 75% від загального обсягу високоліквідних активів у портфелю.
З 29 вересня до 2 жовтня, перед введенням тимчасової адміністрації, банк уклав низку угод для забезпечення виконання своїх забов'язань на приблизно таку ж саму суму.
Крім того, протягом вересня-жовтня спостерігалась тенденція щодо дроблення депозитів.
Сума вкладів фізичних осіб зменшилась приблизно на 10% (близько 30 млн грн), а от сума можливого відшкодування Фондом гарантування за вкладами фізичних осіб зросла на 15% (понад 25 млн грн) — до 188 млн грн.
Детальніше читайте у статті: Куди зникли кошти з банку "Богуслав" і причому тут НБУ