Фонд почав розслідування виведення активів з банку "Богуслав"

Фонд гарантування проводить розслідування виведення активів з банку "Богуслав" напередодні банкрутства.

Про це повідомив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін, передає Finclub.

"Зараз ми проводимо розслідування. Банк напередодні введення тимчасової адміністрації дробив депозити і виводив активи. Йдеться про ОВДП", - сказав Ворушилін.

У Фонді заявили, що в результаті дроблення депозитів загальне навантаження на Фонд по виплатах гарантованих сум збільшилося на 15-20%.

Як повідомляла Економічна правда, з банку "Богуслав" була виведена частина активів до введення тимчасової адміністрації.

Банк мав у портфелі високоліквідні активи у вигляді ОВДП на суму понад 200 млн грн — це близько 75% від загального обсягу високоліквідних активів у портфелю.

З 29 вересня до 2 жовтня, перед введенням тимчасової адміністрації, банк уклав низку угод для забезпечення виконання своїх забов'язань на приблизно таку ж саму суму.

Крім того, протягом вересня-жовтня спостерігалась тенденція щодо дроблення депозитів.

Сума вкладів фізичних осіб зменшилась приблизно на 10% (близько 30 млн грн), а от сума можливого відшкодування Фондом гарантування за вкладами фізичних осіб зросла на 15% (понад 25 млн грн) — до 188 млн грн.

Детальніше читайте у статті: Куди зникли кошти з банку "Богуслав" і причому тут НБУ