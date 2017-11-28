40% "маршруток" у Києві незаконні - КМДА
Київська міська державна адміністрація констатує незаконність роботи 40% маршрутних таксі в столиці.
Про це сказано в результатах аудиту ефективності оцінки функціонування в департаменті транспортної інфраструктури системи внутрішнього контролю процесу "Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування", передають "Українські Новини".
Під час аудиту виявили низку істотних недоліків в організації й контролю з боку департаменту транспортної інфраструктури й неефективної роботи з боку Комунальної служби перевезень.
Зокрема, зазначено, що станом на середину листопада відсутні законні підстави щодо обслуговування перевізниками в режимі маршрутного таксі 40% маршрутів (67 з 166 наявних).
З них 11-ма маршрутами у зв'язку із прийняттям рішень департаменту транспортної інфраструктури про закриття цих маршрутів і 56 маршрутам (37% з 155 відкритих) у зв'язку із закінченням термінів дії договорів.
Зазначається, що в деяких випадках термін дії договорів закінчився 6-9 років тому.
Під час аудиту виявлено, що департаментом не проводиться перевірка наданої перевізниками інформації про наявність працівників, що здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів і провідників щоденного огляду стану здоров'я водія і якості автобусів.
Як повідомлялося, у Києві за підсумком позапланових перевірок норм перевезень буде розірвано договори з двома перевізниками.