Порошенко звільнив члена Нацкомісії з тарифів

Президент Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Про це йдеться в указі президента.

"Звільнити Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - наголошується в указі.

Звільнення відбулося відповідно до плану ротації членів регулятора.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року президент затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно з планом ротації, підлягають звільненню у строк не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності закону про НКРЕ голова регулятора Дмитро Вовк та член Нацкомісії Руслан Машляківський.

Крім того підлягали звільненню у строк не пізніше 6 місяців члени НКРЕ Юрій Голляк та Володимир Євдокімов.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про НКРЕ 22 вересня 2016 року. Президент підписав його 23 листопада. 8 грудня закон набув чинності.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Економічна правда