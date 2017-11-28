Порошенко звільнив члена Нацкомісії з тарифів
Президент Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
Про це йдеться в указі президента.
"Звільнити Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - наголошується в указі.
Звільнення відбулося відповідно до плану ротації членів регулятора.
Нагадаємо, 24 березня 2017 року президент затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Згідно з планом ротації, підлягають звільненню у строк не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності закону про НКРЕ голова регулятора Дмитро Вовк та член Нацкомісії Руслан Машляківський.
Крім того підлягали звільненню у строк не пізніше 6 місяців члени НКРЕ Юрій Голляк та Володимир Євдокімов.
Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про НКРЕ 22 вересня 2016 року. Президент підписав його 23 листопада. 8 грудня закон набув чинності.
НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.
Економічна правда