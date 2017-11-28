НБУ знову посилює вимоги до банків

Національний банк знову посилює свої вимоги до діяльності банків.

Відповідна постанова правління НБУ №119 набуває чинності з 28 листопада 2017 року і діє до 1 січня 2019 року, передає прес-служба регулятора.

Так, новою постановою скасовується дія попереднього документа НБУ від 24 лютого 2015 №129 "Про деякі питання діяльності банків".

Цю постанову було прийнято у зв'язку з одночасним негативним впливом на діяльність банківської системи істотних факторів, які носили шоковий характер - різке погіршення економічної ситуації, значна девальвація національної валюти, події в Криму і на сході України.

Як пояснюють у Нацбанку, скасування постанови №129 обумовлене тим, що негативні наслідки такого впливу вже ідентифіковані банками і враховані в розроблених ними планах заходів з приведення показників своєї діяльності з нормативними вимогами, які зараз виконуються.

При цьому відбуваються позитивні зміни і в банківському секторі - стабілізувався курс іноземних валют до національної валюти, покращився стан ліквідності в банківській системі.

Що стосується банків, які призводять показники своєї діяльності з нормативними вимогами в рамках планів заходів, розроблених відповідно до вимог постанови №129, продовжено мораторій на застосування заходів впливу за порушення цих показників і дію обмежень щодо здійснення такими банками окремих видів банківських операцій.

Нагадаємо, Національний банк посилив контроль за небанківськими фінансовими установами та комерційними агентами з приймання готівки в гривні і подальшого її переказу.

Економічна правда