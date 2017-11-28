Кличко просить парламент і НБУ узаконити криптовалюти

Київська міська рада звернулася до Верховної ради, президента й Національного банку із проханням створити нормативно-правову базу для розвитку сучасних форм нагромадження й створення криптовалют і запустити національну криптовалюту.

За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 84 депутати при мінімально необхідному 61.

Зокрема, боротьба із криптовалютами названа "безглуздою витратою часу".

Проектом рішення пропонується узаконити процедури блокчейну, краудфандингу й інших технологій.

Також Київрада пропонує Раді й Нацбанку розпочати процес обговорення запуску національної криптовалюти.

На думку міськради, таке рішення може замінити потребу в кредитуванні й зовнішніх інвестиціях.

Подав проект рішення сам мер Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що депутати, НБУ та Мінфін мають визначити правовий статус Bitcoin в Україні.

Нацкомісія з цінних паперів виступила проти жорсткого регулювання криптовалют.

Економічна правда