Кличко просить парламент і НБУ узаконити криптовалюти
Київська міська рада звернулася до Верховної ради, президента й Національного банку із проханням створити нормативно-правову базу для розвитку сучасних форм нагромадження й створення криптовалют і запустити національну криптовалюту.
За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 84 депутати при мінімально необхідному 61.
Зокрема, боротьба із криптовалютами названа "безглуздою витратою часу".
Проектом рішення пропонується узаконити процедури блокчейну, краудфандингу й інших технологій.
Також Київрада пропонує Раді й Нацбанку розпочати процес обговорення запуску національної криптовалюти.
На думку міськради, таке рішення може замінити потребу в кредитуванні й зовнішніх інвестиціях.
Подав проект рішення сам мер Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що депутати, НБУ та Мінфін мають визначити правовий статус Bitcoin в Україні.
Нацкомісія з цінних паперів виступила проти жорсткого регулювання криптовалют.
Економічна правда