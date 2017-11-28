В "Укрзалізниці" розповіли, якими швидкісними поїздами поповнять парк
Парк швидкісного рухомого складу, який експлуатується "Українською залізничною швидкісною компанією", налічує чотири моделі швидкісних поїздів та складається з 16 одиниць.
Про це йдеться у відповіді на запит Економічної правди.
Парк швидкісного рухомого складу включає:
10 електропоїздів корейського виробництва "Hyundai Rotem"
2 електропоїзди моделі ЕКр-1 "Тарпан" виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу"
2 поїзди у складі з 5-ти пасажирських вагонів на локомотивній тязі виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу"
2 двоповерхові електропоїзди чеського виробництва "Skoda".
Призначення нового поїзда № 747/748 Київ – Тернопіль – Київ стало можливим завдяки використанню рухомих складів електропоїздів "Skoda" EJ-675.
Два електропоїзди Skoda EJ-675 City Elephant "Укрзалізниця" придбала у 2012 році перед проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012.
Потяги двосистемні, тобто можуть їхати як на постійному, так і на змінному струмі.
До вересня 2016 року другий двоповерховий електропоїзд Skoda, наявний в парку УЗ, був задіяний на маршруті Харків-Генічеськ.
У жовтні 2016 року "Укрзалізниця" передала два потяги Skoda з балансу "Південної залізниці" на баланс "Української швидкісної залізничної компанії".
У липні 2017 року сервісно-технічне обслуговування електропоїздів "Skoda" переведено з Харкова до Києва та проводиться на технічній пасажирській станції "Дарниця".
У "Дарниці" здійснюється обслуговування всіх швидкісних поїздів, які експлуатуються "УЗШК".
У жовтні, на засіданні Кабміну, в.о. глави УЗ Євген Кравцов повідомив, що протягом 2018-2020 років в планах компанії закупівля 10 нових швидкісних електропоїздів. За його словами, зараз розробляється технічне завдання.
В УЗ повідомили Економічній правді, що закупівлі рухомого складу здійснюватимуться згідно закону "Про публічні закупівлі", і жодному з виробників преференцій не надаватимуть.
Олександр Колесніченко, ЕП