OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об облэнерго, авто на "бляхах", 4G и новом iPhone.

О "Привате". Заправки группы "Приват" снова сменили собственников.

Об облэнерго. Государственные облэнерго отходят от Суркисов к Кононенко.

О 4G. Нацкомиссия начала подготовку к тендеру на 4G, но только 16,5% абонентов мобильных операторов смогут воспользоваться 4G.

О Новинском. Силовики пришли с обысками к очередной компании Новинского.

О Данилюке. ГПУ проверяет причастность Данилюка к преступлениям Януковича.

Об агрокомпании. АМКУ разрешил Хомутыннику купить 7 агропредприятий "Кернел".

О Косюке. В "Самопомощи" заверили, что не дадут Косюку получить миллиардные дотации.

Об авто на "бляхах". Более 236 тысяч авто на "бляхах" в Украине находятся незаконно.

О бизнесе. Бизнес вывел из Украины более 2 миллиардов долларов дивидендов.

О Нафтогазе. Нафтогаз заплатит Rothschild 100 миллионов за поиск партнера для управления ГТС.

О новом iPhone. В iPhone X нашли новую проблему с экраном.

О курсе биткоина. Курс биткойна упал на тысячу долларов за последние 48 часов.

Хотите узнать больше?

Бог дал, Бог взял. Кому достанется энергетика Суркисов

Государственной энергетикой, которую курировали братья Суркисы, будет теперь управлять президентская команда.

В Европу на поезде: куда и за сколько

После начала действия безвизового режима с ЕС украинцы получили возможность путешествовать не только дорогим самолетом или неудобным автобусом. ЭП рассказывает, в какие европейские города и за сколько можно доехать поездом.