Силовики прийшли з обшуками до чергової компанії Новинського
В п'ятницю в офісах компанії Smart Energy та квартирах її менеджерів проходять обшуки.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар "Смарт-Холдингу" Євген Загорулько.
"У нас в офісах Smart Energy і в квартирах менеджерів по всій Україні (Київ, Харків, Полтавська обл. та ін.) йде обшук", - написав прес-секретар.
Він також повідомив про блокування господарської діяльності компанії.
"Це продовження справи про так звану "фіктивність" Smart Energy. Одна з компаній Групи Smart Energy - Укргазвидобуток- врізана безпосередньо до харківського газового кільця. Блокування її госпдіяльності може привести до зупинки видобутку і передачі газу, зниження тиску в системі і паралізувати місто-мільйонник на всю зиму", - додав він.
Пізніше адвокат директора компанії "Укргазвидобуток" Вадима Мохова Олег Головков повідомив про причини обшуку.
"В офісі "Укргавидобутку" відбувається обшук у справі про ухилення від сплати податків Smart Energy. На думку податкової поліції та слідчого ГПУ, Smart Energy, яка є шостою за обсягом сплачених податків в Україні, є фіктивною компанією. Обшук у Мохова вже відбувся вранці", - сказав Головков, передає "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив також, що Мохов нині перебуває на лікуванні і від управління компанією відсторонений за рішенням Харківського райсуду Харківської області.
"Смарт Енерджі" - керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів і альтернативної енергетики.
Нагадаємо, 6 жовтня правоохоронці затримали Вадима Мохова.
Він підозрюється в невиконанні вимог наказу Державної служби геології та надр України про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.
Харківський районний суд Харківської області обрав як запобіжний захід Мохову арешт з альтернативою застави в 5 млн гривень. 9 жовтня за нього внесли заставу.
"Укргазвидобуток" - компанія, що має ліцензію на розробку і видобуток природного газу і газового конденсату на Островерховському родовищі в Харківській області.
Нагадаємо, на початку грудня 2016 року військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня.
15 лютого у "Смарт-холдингу" заявили про черговий обшук.
Економічна правда
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