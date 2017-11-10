Нафтогаз заплатить Rothschild 100 мільйонів за пошук партнера для керування ГТС

ПАТ "НАК "Нафтогаз" 8 листопада за результатами тендеру уклало угоду з італійською компанією "Rothschild S.p.A." про інвестиційно-банківські послуги на 3,69 мільйона доларів, або 98 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у системі ProZorro, передають Наші Гроші.

На строк до кінця 2020 року замовили послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою (ГТС) України.

Із загальної суми 1,58 млн доларів піде на консультації, рекомендації, допомогу з документами, підготовку переліку потенційних партнерів, переговорів, звітів, інформаційних матеріалів та заходів. Ще 525 тис доларів відведено на підготовку і супроводження майбутньої угоди з кваліфікованим партнером про купівлю-продаж частки оператора ГТС. У разі вдалого підписання останньої виконавець отримає 0,5% від її ціни, але не більше 1,59 млн доларів.

Ціна нинішньої угоди вдвічі нижча від очікуваної суми в 193,35 млн гривень.

Нагадаємо, у першому півріччі 2017 року група НАК "Нафтогаз України" отримала 23,3 млрд грн чистого прибутку. Це на 4 млрд грн більше результату аналогічного періоду 2016 року. Такого результату досягнуто, перш за все, за рахунок зростання обсягів транзиту газу.