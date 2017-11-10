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Тільки 16,5% абонентів мобільних операторів зможуть скористатися 4G

П'ятниця, 10 листопада 2017, 15:45

В Україні 66% зареєстрованих в мережах мобільних операторів телефонів - смартфони, але при цьому підтримують мобільний зв'язок четвертого покоління (4G) лише 25-30% смартфонів.

Такі дані в інтерв'ю "Економічній правді" повідомив стратегічний директор напрямку мережевих рішень компанії Ericsson Йонас Неслунд.

В результаті математичного розрахунку, виходить, що тільки 16,5% абонентів українських мобільних операторів зможуть користуватися 4G. Оператори запустять 4G в 2018 році.

Неслунд стверджує, навіть якщо таких терміналів 15% (які підтримують 4G, ЕП), їх вистачить для запуску 4G.

"Це найактивніші і найбільш платоспроможні споживачі, - говорить фахівець. - Припустимо, ці 15% користувачів можуть споживати 50% усього мобільного трафіку в мережі оператора. Ці користувачі відразу почнуть використовувати 4G. Вони знизять навантаження на частоти для 3G. Як я вже говорив , 3G працює на частотах 2 100 МГц, а 4G буде працювати на частотах 1 800 МГц і 2 600 МГц.

Таким чином, LTE зробить життя кращим для тих, хто перейде на 4G, і для тих, хто продовжить використовувати 3G".

Детальніше читайте: 4G для обраних: чи запрацює в Україні зв'язок четвертого покоління

Економічна правда

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