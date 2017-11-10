Державні обленерго відходять від Суркісів до Кононенка

Брати Ігор та Григорій Суркіси втратять контроль над "Миколаїв-", "Харків-", "Хмельницьк-" та "Черкасиобленерго".

Про це в статті на ЕП пише Дмитро Рясний.

Автор відзначає, що ці підприємства тепер будуть безпосередньо підпорядковуватися команді найближчого соратника президента і заступника глави фракції "БПП" Ігоря Кононенка.

"Була зустріч Ігоря Кононенка з Григорієм Суркісом. Домовилися, що у Суркіса залишиться тільки "Запоріжжя-", а решта ("Харків-", "Хмельницьк", "Черкаси-" і "Миколаївобленерго" — ЕП) відходить Кононенку", — розповів співрозмовник ЕП, який мав стосунок до "Енергомережі".

При цьому, йдеться в статті, зберегти кураторство над запорізьким обленерго братам допоможуть два факти.

"Перший. Брати — найбільші міноритарні бенефіціари. Їх кіпрській фірмі Lex Perfecta Limited належить 26% статутного фонду "Запоріжжяобленерго", - пише автор.

"Другий. "Запоріжжяобленерго" найбільше постраждало від співпраці зі скандальною "Енергомережею", яка готується до самоліквідації. З 2 млрд гривень понад 900 млн гривень було виведено саме з цієї компанії", - додає він.

Також наголошується, що самоліквідація "Енергомережі" призведе до списання 2 млрд гривень, які були незаконно виведені з державних обленерго на користь компанії.

"Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями. За півтора року роботи "Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн.

Формальним власником ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" числиться київський бізнесмен Дмитро Крючков. Його кураторами вважаються власники ФК "Динамо" (Київ) Григорій та Ігор Суркіси.

Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, у травні заявив що "Енергомережа" планує брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго".

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Економічна правда