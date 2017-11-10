АМКУ дозволив Хомутиннику купити 7 агрокомпаній "Кернелу"

Кіпрська компанія Cacique Limited народного депутата Віталія Хомутинника отримала дозвіл на придбання контролю над 7 агрокомпаніями в Сумській і Чернігівській областях, які належать агрохолдингу "Кернел".

Про це йдеться в прес-релізі АМКУ.

Згідно з повідомленням, Cacique Limited придбала контроль над ПП "Червонослобідське-2", ПП "Засулля-5", ПСП "Агросвіт" (всі - Сумська обл.), ПП "Коропські аграрні інвестиції", ПП "Червонянські аграрні інвестиції", ПП "Сосницькі аграрні інвестиції", СТОВ "Нива" (всі - Чернігівська обл.).

Угода забезпечить Cacique Limited перевищення 50% голосів у вищому органі управління.

Згідно з електронною декларацією Хомутинника за 2016 рік, він є власником 100% акцій закритого акціонерного товариства Cacique Limited (Кіпр).

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником семи агрокомпаній є засновник і мажоритарний акціонер агрохолдингу "Кернел" Андрій Веревський.

Через компанію ТОВ "Агрофірма "Кочубей" він контролює ПП "Червонослобідське-2", ПП "Засулля-5", через ТОВ "Українські аграрні інвестиції" - інші агрокомпанії.

Згідно з фінансовим звітом "Кернел" за 2017 фінансовий рік, ТОВ "Українські аграрні інвестиції" і ТОВ "Кочубей" входять до складу агрохолдингу "Українські аграрні інвестиції", які "Кернел" купив в липні 2017 року.

Веревський через Namsen LTD володіє 38,13% акцій "Кернела", інша частина перебуває у вільному обігу.

У 2015 році стало відомо, що 5% акцій "Кернела" належить фонду депутата Віталія Хомутинника Cascade Investment Fund.

Кернел - один з найбільших українських агрохолдингів. Компанія є також найбільшим в світі виробником і експортером соняшникової олії.

Вертикально-інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах.

Інтерфакс-Україна