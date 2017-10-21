Американская золотодобывающая компания жалуется на "маски-шоу"

Компания Avellana Gold, которая владеет лицензией на добычу золота в Украине, заявляет о рейдерстве.

Об этом говорится в сообщении компании.

По информации пресс-службы, 20 октября люди в масках разгромили офис "Карпатской рудной компании" в закарпатском поселке Мужиево, а также квартиру руководителя компании в Киеве и Берегово.

Группа неизвестных забрала геологическую информацию и специальное разрешение на разработку Мужиевского месторождения полиметаллов, которые ранее выкупила американская компания-инвестор Avellana Gold.

На месте работникам "Карпатской рудной компании" сказали, что обыск проводит Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела, касающегося предыдущих владельцев этого предприятия.

Впрочем, по словам представителей компании, люди в масках забрали документы, принадлежащие американской компании Avellana Gold.

"Неизвестные самовольно ворвались на территорию предприятия, развалили забор, сломали замок... Вместе с документами о финансово-хозяйственной деятельности забрали оригинал разрешения на разработку Мужиевского месторождения и ноутбук с конфиденциальной уникальной информацией о месторождении. Без каких-либо объяснений говорят: "нам сказали забрать все", - комментируют сотрудники компании.

Без разрешительных документов, которые отобрали неизвестные, работа Avellana Gold заблокирована.

"Мы готовим срочное обращение к американскому посольству, Европейской бизнес-ассоциации и компании по поддержке иностранных инвесторов UkraineInvest", - заявил Андрей Смолин, руководитель украинского представительства американской компании Avellana Gold.

Напомним, Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов.

Как сообщалось в 2014 году, лицензией на добычу на Мужиевском золоторудном месторождении владела "Карпатская рудная компания", которую контролировал донецкий бизнесмен Валерий Бредыхин, партнер экс-главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Однако в том же 2014 году компания перерегистрировалась и стала частным акционерным обществом, не изменив названия. Новым владельцем, согласно реестру, стала "Авеллана Голд ЛТД", зарегистрированная в Нью-Йорке.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", "Avellana Gold" купила "Карпатскую рудную компанию" в 2016 году. Подробности сделки не разглашались.

В апреле 2017 года "Українські новини" сообщали, что "Avellana Gold" подготовила обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с информационными атаками вокруг Мужиевского месторождения. По словам гендиректора Саважа, речь идет об обвинении в якобы связях с экс-министром внутренних дел Захарченко, а также в незаконности приобретения компаний, имеющих спецразрешения на добычу золота в регионе.

Инвестор уверяет - никаких контактов с бывшими власть имущими не имел и не имеет, а соглашение, которое заключила "Avellana Gold" по покупке "КРК", полностью соответствует законодательству.

Мужиевское месторождение – единственное действующее в Украине по добыче золота.

На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте - почти 3,8 миллиарда долларов.

Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32 миллионах и 3 миллионах долларов соответственно.

Экономическая правда