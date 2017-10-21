Американська золотовидобувна компанія скаржиться на "маскі-шоу"

Компанія Avellana Gold, яка володіє ліцензією на видобуток золота в Україні, заявляє про рейдерство.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

За інформацією прес-служби, 20 жовтня люди в масках розгромили офіс "Карпатської рудної компанії" у закарпатському селищі Мужієво, а також квартиру керівника компанії в Києві та Берегово.

Група невідомих забрала геологічну інформацію та спецдозвіл на розробку Мужіївського родовища поліметалів, які раніше викупила американська компанія-інвестор Avellana Gold.

На місці працівникам "Карпатської рудної компанії" сказали, що обшук проводить Генеральна прокуратура в рамках кримінальної справи, що стосується попередніх власників цього підприємства.

Втім, за словами представників компанії, люди в масках забрали документи, які належать американській компанії Avellana Gold.

"Невідомі самовільно вдерлися на територію підприємства, розвалили огорожу, зламали замок... Разом з документами про фінансово-господарську діяльність забрали оригінал дозволу на розробку Мужіївського родовища і ноутбук з конфіденційною унікальною інформацією про родовище. Без будь-яких пояснень кажуть: "нам сказали забрати все", – коментують працівники компанії.

Без дозвільних документів, які відібрали невідомі, робота Avellana Gold заблокована.

"Ми готуємо термінове звернення до американського посольства, Європейської бізнес-асоціації та компанії з підтримки іноземних інвесторів UkraineInvest", – заявив Андрій Смолін, керівник українського представництва американської компанії Avellana Gold.

Нагадаємо, Avellana Gold розробила проект з видобутку золотої та золото-поліметалічної руди на Закарпатті, в який планує інвестувати близько 100 мільйонів доларів.

Як повідомлялося у 2014 році, ліцензією на видобуток на Мужіївському золоторудному родовищі володіла "Карпатська рудна компанія", яку контролював донецький бізнесмен Валерій Бредихін, партнер екс-голови МВС часів Януковича Віталія Захарченко.

Але того ж 2014 року компанія перереєструвалась і стала приватним акціонерним товариством, не змінивши назви. Новим власником, згідно з реєстром, стала "Авеллана Голд ЛТД", зареєстрована у Нью-Йорку.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", "Avellana Gold" придбала "Карпатську рудну компанію" у 2016 році. Подробиці угоди не розголошувалися.

У квітні 2017 року "Українські новини" повідомляли, що "Avellana Gold" підготувала звернення до Генпрокуратури з проханням розібратися з інформаційними атаками навколо Мужіївського родовища. За словами гендиректора Саважа, йдеться про звинувачення в нібито зв'язках з екс-міністром внутрішніх справ Захарченком, а також у незаконності придбання компаній, що мають спецдозволи на видобуток золота в регіоні.

Інвестор запевняє - жодних контактів з колишніми можновладцями не мав і не має, а угода, яку уклала "Avellana Gold" з купівлі "КРК", повністю відповідає законодавству.

Мужіївське родовище - єдине діюче в Україні з видобутку золота.

На сьогоднішній день там знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті - майже 3,8 мільярда доларів.

Також на території родовища розташоване сховище відпрацьованої породи. У цьому сховищі вже є 1 тонна видобутого золота і 4,5 тонни срібла. Якщо перевести це на гроші, мова йде про 32 мільйони доларів і 3 мільйони доларів відповідно.

Економічна правда