Американцы инвестируют 100 миллионов долларов в добычу золота в Украине

Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает Госгеокадастр.

Компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования.

Старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника - объем добычи достигал 120 тыс тонн в год.

Сегодня же инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс тонн.

Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи.

Главой компании является Брайан Саваж - председатель совета директоров Pioneer Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов.

Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай Гожик, который ранее был главным инженером ООО "Закарпатполиметаллы", директором ООО "Сауляк".

Как сообщалось в 2014 году, лицензией на добычу на Мужиевском золоторудном месторождении владела "Карпатская рудная компания", которую контролировал донецкий бизнесмен Валерий Бредыхин, партнер экс-главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Однако в том же 2014 году компания перерегистрировалась и стала частным акционерным обществом, не изменив названия. Новым владельцем, согласно реестру, стала "Авеллана Голд ЛТД", зарегистрированная в Нью-Йорке.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", "Avellana Gold" купила "Карпатскую рудную компанию" в 2016 году. Подробности сделки не разглашались.

В апреле 2017 года "Українські новини" сообщали, что "Avellana Gold" подготовила обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с информационными атаками вокруг Мужиевского месторождения. По словам гендиректора Саважа, речь идет об обвинении в якобы связях с экс-министром внутренних дел Захарченко, а также в незаконности приобретения компаний, имеющих спецразрешения на добычу золота в регионе.

Инвестор уверяет - никаких контактов с бывшими власть имущими не имел и не имеет, а соглашение, которое заключила "Avellana Gold" по покупке "КРК", полностью соответствует законодательству.

Мужиевское месторождение – единственное действующее в Украине по добыче золота.

На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте - почти 3,8 миллиарда долларов.

Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32 миллионах и 3 миллионах долларов соответственно.

Экономическая правда