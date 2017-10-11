OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О транзите газа, о приватизации, о налогах, о Грановском, о Facebook, об инфляции.

О пенсионной реформе. 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений.

Об инфляции. Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2,0%, с начала года 10,2%.

О приватизации. Фонд госимущества утвердил сроки продажи пакетов акций ряда предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Донбассэнерго, Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

О Грановском. Чиновников Министерства обороны взяли на схеме, в которой может фигурировать нардеп Александр Грановский.

О налогах. Больше всего налогов в госбюджет заплатили компании, работающие в области перерабатывающей промышленности.

О транзите. Завершение реформы "Нафтогаза", в том числе разделение функций компании по добыче и анбандлинг, а также привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС позволит Украине сохранить транзит газа в Европу.

О Facebook. Пользователи интернета по всему миру сообщают о неполадках в работе Facebook.

О Григоришине. Компания одного из акционеров ПАО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко и его партнера Вадима Новинского выиграла арбитражный спор у контролирующего "Сумское НПО" холдинга "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

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