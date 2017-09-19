OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события вторника, 19 сентября.

О еврооблигациях. Украина разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.

О 4G. Министерство юстиции утвердило порядок проведения тендера на частоты, на которых мобильные операторы смогут развивать 4G-связь.

О газе. Укртрансгаз закачал в хранилища первые объемы газа в режиме "таможенного склада".

О сигаретах. Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить ежегодное повышение акциза на сигареты на 20% до 2025 года и довести его таким образом до уровня 90 евро за 1 тысячу штук.

О Турбоатоме. Олигарх Константин Григоришин может получить первоочередное право на покупку акций крупнейшего в Украине производителя турбинного оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

О госбанках. Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий предполагает снижение доли государственного сектора в банковской системе в ближайшие годы.

Об обысках. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе магистрального телеком-оператора "Евротранстелеком".

О САП. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

О ГПУ. Агропромышленный холдинг "Астарта" заявляет о закрытии Генеральной прокуратурой уголовного производства в отношении дочерних структур компании.

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