OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события понедельника, 11 сентября.

О банках. Количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось с 22 до 7 за два месяца.

О солнечной энергетике. Швейцарская компания "Designergy", занимающаяся производством и установкой крыш с интегрированными солнечными панелями, планирует начать производство в Украине.

Об учете тепла. В связи с вступлением в силу Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" Кабинет министров предоставил разъяснения, как будут считать тепло и воду в соответствии с новым законом.

О локомотивах. В августе 2017 года рабочий парк локомотивов ПАО "Укрзализныця" увеличился на 55 единиц, до конца года будет отремонтировано 274 локомотива.

О дорогах. На рассмотрении в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства находится проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах.

О портах. Министерство инфраструктуры подало в Кабинет министров проект приказа, которым предлагает снизить в 5,7 раза ставки портовых сборов для судов, осуществляющих транзит нефтепродуктов.

О Роттердам+. В НКРЭ заявили, что скандальная формула "Роттердам+" будет отменена с внедрением рынка электроэнергии.

О курсе гривни. Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2018 год курс на уровне 29,3 гривни за доллар.

О минималке. Министерство финансов констатирует, что в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен.

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Планы изменились: зачем Украина возвращается на внешние рынки долга

После четырехлетнего перерыва Украина возвращается на внешние рынки заимствований. Министерство финансов заявило о готовности разместить евробонды уже в сентябре. Есть ли у Украины шансы на успех?