"Укравтодор" хочет сузить ширину полос движения в городах

На рассмотрении в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства находится проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах.

Об этом сообщили ЭП в пресс-службе Укравтодора.

Как отмечается, в проекте ГСН "Сооружения транспорта. Улицы и дороги населенных пунктов" ширина полосы движения в городах предусмотрена на уровне 3,0 м, жилых улиц и проездов- 2,75 м, магистральных дорог в крупных городах - 3,5 м.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для III, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

Вместе с тем, в населенных пунктах, в которых действует ограничение скорости до 60 км/ч, разрешается сужать ширину полосы движения до 3,25 м с установлением дорожных знаков.

Одновременно, Укравтодором рассматривается вопрос уменьшения скорости движения при въезде в населенные пункты путем обустройства средств ее принудительного снижения. Для этого будут использоваться шиканы - последовательность тесных извилистых поворотов (обычно в форме буквы "S") на трассе, которые используются на городских улицах для целенаправленного замедления автомобилей.

Этот вопрос сейчас изучается в части разработки проектных решений.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается в 180 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5 тысяч человек и травмируются около 30 тысяч. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах.

Основными причинами таких происшествий являются нарушения водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезду на пешеходов.

С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что смерти на украинских дорогах стоят украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов ежегодно.

Александр Колесниченко, ЭП